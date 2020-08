Hilton wurde als Schülerin brutal misshandelt

Drei ehemalige Mitschüler des Internats kommen in der Doku „This is Paris“ ebenfalls zu Wort und bestätigen die Aussagen der 39-Jährigen. Und noch mehr. Einige von ihnen wurden gezwungen, Medikamente zu schlucken, und als Strafe festgebunden. Als eine Mitschülerin Hilton anschwärzte, dass sie Fluchtpläne hegte, kam Paris in Isolierhaft: „Ich wurde 20 Stunden am Tag allein in einen Raum gesperrt. Als Strafe. Ich entwickelte Panikattacken und haben jeden Tag geweint. Ich fühlte mich wie eine Gefangene und hasste mein Leben.“