„Wurde gewürgt, geschlagen, aggressiv angefasst“

Dass in ihrem Leben nicht alles Glitzer und Glamour ist, das will Paris Hilton nun erstmals schonungslos offenlegen. In ihrer Doku „This Is Paris“ will die Hotelerbin auch die nicht so glanzvollen Momente ihres Lebens mit ihren Fans teilen - etwa, dass sie während ihrer Schulzeit seelisch und körperlich misshandelt wurde. Und noch vor Veröffentlichung der Doku am 14. September schockte die 39-Jährige nun im Gespräch mit dem „People“-Magazin mit einer weiteren Enthüllung.