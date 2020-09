Holt euch die Wiener Wiesn nach Hause!

Am Küchentisch tanzen ist hier ausdrücklich erwünscht! Statt, wie gewohnt, in den großen Festzelten von Gösser, Wiesbauer oder Wojnar`s auf den Tischen das Tanzbein zu schwingen, feiern die hunderttausenden Fans der Wiener WIESN eben #dahoam. Höhepunkt ist die kostenlose „Super-WIESN-Samstag“ Live-Show am 17. Oktober ab 18:00 Uhr mit Auftritten von 2:tages:bart, vielen Stargästen, den besten WIESN Bands, den 20 größten WIESN-Hits, Gewinnspielen, der ElectroWIESN Aftershowparty und vielem mehr.