TikTok tritt EU-Kodex gegen Hass im Internet bei

Unter Druck

In den vergangenen Monaten ist das Unternehmen schwer in Bedrängnis geraten. TikTok ist Teil des chinesischen Bytedance-Konzerns. US-Präsident Donald Trump geht das Unternehmen deshalb hart an und wirft ihm Spionage für Peking vor. In den USA droht nun ein Verbot der App ab Mitte September, sollte der chinesische Mutterkonzern die Plattform bis dahin nicht verkauft haben. Bytedance bestreitet, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben. Mitte August startete TikTok eine Kommunikationsoffensive, um „Gerüchten und Fehlinformationen über TikTok“ zu begegnen.