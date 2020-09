Lufttaxis sollen etliche deutsche Städte verbinden

Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) könnten die Städte künftig per Flugtaxi miteinander verbunden werden. Die Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf sowie das Luftfahrt-Start-up Lilium prüfen das Vorhaben auf Basis von Absichtserklärungen, wie das Verkehrsministerium in Düsseldorf am Dienstag mitteilte.