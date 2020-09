„Werden auch weiterhin klare Sprache sprechen“

Schallenberg: „Türkei hat sich in letzten Jahren von Europa entfernt“

„Das ist keine auf Rassismus oder Islamfeindlichkeit beruhende Politik“, konterte Schallenberg am Sonntag, „sondern ein konsequentes Eintreten für jene Werte, auf denen die Europäische Union fußt und die unsere Stabilität und Wohlstand garantieren. Dass manche türkische Politiker das offenbar nicht unterscheiden können, belegt einmal mehr, wie weit sich die Türkei in den letzten Jahren von Europa entfernt hat.“