Türkischer Minister: „Kurz-Politik ist islamophob“

Erdogan droht erneut im Gasstreit

Im Streit zwischen Ankara und Athen um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Griechenland erneut mit Konsequenzen gedroht. Die Türkei sei in dem Konflikt „zu allen Möglichkeiten und allen Konsequenzen bereit“, sagte Erdogan am Samstag in einer Rede in Istanbul.