Rettungsaktion für Luchse

Gemeinsam tritt man dafür ein, sich über Landesgrenzen hinweg für den Schutz der Luchse einzusetzen. „Die Tiere kennen ja auch keine Grenzen“, so Krismer: „Sie brauchen Lebensräume und Wildkorridore.“ Die beiden Nationalparks Kalkalpen in Oberösterreich und Gesäuse in der Steiermark sowie das heimische Wildnisgebiet Dürrenstein sollten den Luchsen in Zukunft wieder Heimat bieten, lautet die Forderung der Grünen.