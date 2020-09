Sorgen zum Schulstart: „Maske kriegen wir hin“

„Meine Kleine weiß nicht, was genau auf sie zukommt“, meint Christina Fischer , berufstätig und Mutter von zwei Töchtern in Leonding. Die kleine Luisa geht am 14. September erstmals zur Schule. Die ältere Tochter Vanessa ist gelassen, sie ist per Whatsapp mit ihren Mitschülern und auch Lehrern gut vernetzt.