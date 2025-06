Filmreife Verfolgungsjagd endete an Gartenzaun

Rote Ampeln ignoriert

Stattdessen fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Trauner Kreuzung davon und soll dabei in der dortigen 60er-Zone mit 124 km/h unterwegs gewesen sein. Danach raste er in Richtung Rutzing weiter, überfuhr auf der B1 zwei rote Ampeln und erreichte in einer 70er-Zone eine Geschwindigkeit von ca. 124 km/h.