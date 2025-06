Die Feuerwehr im Würgegriff der Freiheitlichen

„Das ist eine Liste leerer Forderungen“

Oberösterreichs Feuerwehrlandesrätin Michaela Langer-Weninger schüttelt darüber den Kopf. „Das ist eine Liste leerer Forderungen“, sagt die ÖVP-Politikerin im Gespräch mit der „Krone“. Etwa bei der bewilligungslosen Wasserentnahme für Übungszwecke. So gebe es in Oberösterreich in einigen Gemeinden bereits jetzt jahrzehntelange Bewilligungen zur Entnahme von Wasser für Übungen.