Enten vor Schule getötet: Kinder sahen die Kadaver

„Die Wildenten sind von jüngeren Kindern und Senioren auch gefüttert geworden. Sie waren relativ zutraulich und haben den Menschen Freude bereitet“, so die 47-Jährige, die hinsichtlich der Todesumstände einen bösen Verdacht hegt. „Die Auffindungssituation war so, dass ich mir sofort gedacht habe, dass das möglicherweise jemand mit Absicht gemacht haben könnte.“ Denn sie hatte ein tierisches „Massaker“ vorgefunden. Die Enten-Kadaver waren in einem Abstand von mehreren Metern am Asphalt verteilt.