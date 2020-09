Wie Hacker unsere Gesundheit attackieren

Stellen Sie sich vor, Sie liegen am Operationstisch und plötzlich versagen Beatmungs-, Narkosegerät und Überwachungsmonitor - weil Cyberkriminelle einen Computervirus (Ransomware/Erpressersoftware) in das System eingeschleust haben. Erst wenn das Spital Lösegeld zahlt, funktioniert das Gerät wieder. Das ist weder ein Einzelfall noch Utopie, solche Attacken kommen regelmäßig vor. Zuletzt passiert in Großbritannien, den USA und in Tschechien.