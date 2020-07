Corona: Russische Hacker sollen Labore ausspähen

Der Kampf um Impfstoffe gegen Covid-19 spitzt sich offenbar zu: Britischen Angaben zufolge versuchen russische Hacker im Auftrag Moskaus, an Informationen zu Covid-Impfstoffen zu kommen. „Mit ziemlicher Sicherheit“ agiere die Hacker-Gruppe als Teil der russischen Geheimdienste, erklärte die britische Behörde für Cybersicherheit (NCSC) am Donnerstag. Ziele sind demnach Institute zur Forschung und Entwicklung von Vakzinen in Kanada, Großbritannien und den USA. Russland wies den Vorwurf umgehend zurück, es gebe keine Beweise und die Anschuldigungen seien „Propaganda“, teilte die russische Botschaft in London mit.