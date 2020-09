„Hägglunds“ rollten in Bludesch an

„Mit dem “Hägglunds„ erhält die Gebirgstruppe erstmals ein Gefechtsfahrzeug, welches den geschützten Transport der Soldaten bei Einsätzen im Hochgebirge und abseits von Straßen ermöglicht. Der BvS10 führt die Gebirgstruppe in das 21. Jahrhundert“, sagte Bataillonskommandant Oberstleutnant Michael Köck. Die 6. Gebirgsbrigade ist mit gesamt 32 Fahrzeuge ausgestattet worden. Fünf von insgesamt acht Stück sind bereits an das Hochgebirgs-Jägerbataillon 23 in Bludesch und Landeck übergeben worden.