Tourismus nimmt Fahrt auf

Eine Auszeit genießen, und das vor einer einzigartigen Naturkulisse – damit konnte der Neusiedler See bei Gästen kräftig punkten. Nach der gelungenen Sommersaison, die weit über den Erwartungen in der Corona-Krise lag, arbeitet die Tourismus GmbH bereits an den nächsten Erfolgen in dem außergewöhnlichen Herbst.