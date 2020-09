Williams: Arzt zwang Gattin, aus Ehebett zu ziehen

Die größte Tragik für Susan Schneider Williams ist, dass es niemanden gab, der ihrem Mann so helfen konnte wie es dieser ständig für andere getan hatte: „Er war so voller Menschlichkeit und Humor war seine Geheimwaffe. Wenn er sah, dass jemand am Boden war und aufgeheitert werden musste, da hat er sofort ein bisschen Humor in diesen injiziert. Immer auf die richtige Art und Weise, sodass es geholfen hat.“