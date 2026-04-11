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Spargelgala, Steirerflair & Tierliebe bei den VIPs

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11.04.2026 05:00
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Die Promis ließen es krachen: Heidi Klum freut sich über ihren neuen Hund „Fritz“, heimische Promis und Politiker feiern im Marchfelderhof und stoßen beim Steiermark‑Frühling auf Bier und Kernöl an. Was Victoria Swarovski, Cheyenne Ochsenknecht & Co in den krone.tv-Interviews diese Woche zu sagen hatten, sehen Sie in Adabei Prime.

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