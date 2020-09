Lasst Flüchtlingskinder aus dem Wahlkampf draußen!

Zuallererst: Es ist klar, dass man sich des Problems der völlig desolaten Flüchtlingscamps in Griechenland annehmen muss. Kinder müssen dort - mitten in Europa - in Schmutz und Verdruss ihr Dasein fristen. Das ist europäischer Werte und humanitärer Grundsätze nicht würdig. Gerade in Zeiten von Corona, in denen wir alle einmal mehr an die Macht der Solidarität erinnert werden, ist es hämisch, die dort lebenden Kinder ihrem tristen Schicksal zu überlassen. Da kann kein stolzer Europäer ernsthaft wegschauen.