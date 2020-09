Wien will 100 Kinder aus Griechenland aufnehmen

Kurz weiter gegen Aufnahme von Flüchtlingen aus griechischen Lagern

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erteilte am Wochenende im „Krone“-Interview einer Aufnahme von Kindern aus griechischen Lagern einmal mehr eine Absage: „Wenn man die Menschen von der Außengrenze Europas nach Mitteleuropa holt, dann tun wir genau dasselbe wie 2015. Ich will kein System unterstützen, das die Schlepper unterstützt und zu immer mehr Toten führt“, so Kurz. Die Bundesregierung wolle stattdessen die Menschen vor Ort unterstützen. Pro Jahr leiste die Bundesregierung mehr als eine Milliarde Euro an Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe.