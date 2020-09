„Haben Recht auf technischen Fortschritt“

Weil das moderne Salzburger Landeselektrizitätsgesetz, wie berichtet, ausgehebelt wurde, gilt für die 380-kV-Freileitung das Starkstromwegegesetz des Bundes aus dem Jahr 1968. Damals gab es noch keine Erdverkabelungen. „Das ist für die Betreiber natürlich eine äußerst angenehme Situation“, so Franz Fuchsberger, Obmann vom Verein Fairkabeln. In Österreich gibt es bereits zwei 380-kV-Erdkabel - eines in Wien und eines in Kaprun. Es wäre also kein Neuland. „Die Österreicher haben ein Recht auf technischen Fortschritt“, ist der Obmann überzeugt. Tatsächlich sind auch in anderen Ländern bereits Starkstromkabel unter der Erde verlegt. In Tokio zieht sich sogar ein 500-kV-Erdkabel durch die Metropole.