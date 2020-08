Sturm „Laura“ forderte mindestens 14 Todesopfer

Der US-Staat Texas blieb von schwersten Verwüstungen verschont. Drei der vier Toten in Texas sollen auch an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein. Es handelte sich offenbar um Obdachlose, die in der Stadt Port Arthur in einer Spielhalle Schutz gesucht und dort ihren Generator angeschaltet hätten. Dem Sender CBS zufolge starb jedoch auch in Texas ein Mann - sein Wohnwagen soll von einem umstürzenden Baum getroffen worden sein.