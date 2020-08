„Extrem gefährlicher“ Wirbelsturm traf auf Land

Mindestens 25 Todesopfer

Auf „Lauras“ Kurs durch die Karibik waren in den vergangenen Tagen mindestens 25 Menschen in Haiti und der Dominikanischen Republik ums Leben gekommen. Auch auf Kuba richtete der Sturm schwere Schäden an. Im Golf von Mexiko wurden mehr als hundert Ölplattformen sicherheitshalber geräumt. Um 2 Uhr (MEZ) verkündete der Wetterdienst: „Lauras Winde erreichen jetzt bis zu 150 mph (241 km/h, Anm.), nur noch 7 mph vom Status der Kategorie 5 entfernt.“ Kategorie 4 ist die zweithöchste Stufe eines Hurrikans.