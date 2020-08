Hurrikan „Laura“ nimmt Kurs auf US-Golfküste

New Orleans leer gefegt

In Louisiana waren die Straßen von New Orleans wie leer gefegt. Vor vielen Gebäuden stapelten sich Sandsäcke zum Schutz vor möglichen Überschwemmungen, viele Fenster und Türen wurden mit Spanplatten vernagelt. Vor 15 Jahren waren beim Hurrikan „Katrina“ 80 Prozent der Stadt überschwemmt worden, mehr als 1800 Menschen kamen ums Leben.