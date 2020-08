Nächster Boykott! MLB-Teams verlassen das Feld

Zunächst legten Spieler beider Teams Trikots mit der Nummer 42 und ein „Black Lives Matter“-Shirt auf dem Spielfeld nieder, um an Jack Robinson zu erinnern. Der ehemalige Baseball-Spieler schrieb 1947 Sportgeschichte, da er als erster schwarzer Spieler seit 1884 in der MLB auflaufen durfte. Robinson gilt als Symbolfigur für die Integration schwarzer Sportler in den amerikanischen Profisport.