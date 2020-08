Politik greift schon in Immo-Markt ein

Die Grüne Klubobfrau Inge Haller kritisiert den neuen Verteilungsschlüssel und hätte gerne mehr Mietkauf-Wohnungen. Diese sind jetzt gar nicht mehr vorgesehen. Laut Unterkofler könnte eine derartige Wohnung nach bereits nach 15 Jahren am freien Markt landen, was beim neuen Modell erst nach 35 Jahren der Fall sein kann. SPÖ-Chef David Egger stößt hingegen die Diskussion nach Verdichtung an. „Wenn die Flächen fehlen, muss eben in die Höhe gebaut werden.“