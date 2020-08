NEOS wollen der SPÖ „in den Hintern treten“

Mit dem „Plan für Wien“ wolle man die Stadt nicht nur „schlauer, gesünder, lebenswerter, unternehmerischer, sicherer und transparenter“ machen, sondern auch das Zusammenleben stärken, betonte Wiederkehr bei der Präsentation an der Alten Donau: „Es ist ein Plan für echte Erneuerung, weil wir vor allem in Krisenzeiten und schwierigen Zeiten eine mutige Politik brauchen, die nicht darauf ausgerichtet ist, alles so weiterzumachen.“