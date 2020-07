NEOS wollen bei Wien-Wahl ein Mandat dazugewinnen

Wiederkehr stellte am Dienstag drei Kandidaten vor, die alle „realistische Chancen auf ein Mandat“ hätten, so der Parteichef. Auf Platz 6 ist die 27-jährige JUNOS-Vorsitzende und gebürtige Serbin Dolores Bakos gelistet, die sich dem Thema Migration widmen möchte. An 7. Stelle findet sich Jörg Konrad, Klubchef in Ottakring. Nummer 9 ist die Döblinger Klubchefin Angelika Pipal-Leixner, die im Immobilienbereich tätig ist und sich um Stadtentwicklung und den öffentlichen Raum kümmern will.