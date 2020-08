Darmerkrankung: Japans Premier Abe tritt zurück

Japans Langzeit-Regierungschef Shinzo Abe hat am Freitag angekündigt, seine Funktion zurückzulegen. Als Grund gab der 65-Jährige an, dass sich sein Gesundheitszustand zuletzt verschlechtert habe. Schon seit Wochen mehrten sich Spekulationen über Abes Gesundheit, die durch zwei Krankenhausbesuche noch zusätzlich befeuert wurden. Bis zur Ernennung eines Nachfolgers wolle er noch im Amt bleiben, sagte er am Freitag. Abe ist der am längsten amtierende Premier Japans.