ÖJV-Team verliert Länderkampf gegen Deutschland

Das österreichische Judo-Team hat in seinem ersten internationalen Wettbewerb in Corona-Zeiten eine knappe Niederlage einstecken müssen. Gegen Deutschland unterlagen die rot-weiß-roten Judoka am Donnerstag im ORF-Zentrum in Wien 5:7, zur Halbzeit stand es 3:3. Getrübt wurde die Stimmung durch eine mögliche Knieverletzung von Sabrina Filzmoser.