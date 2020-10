Mit diesen Helfern wächst der Bart schneller!

Normalerweise bekommen junge Männer in der Pubertät, also zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr einen Bart. In Ausnahmefällen setzt der Bartwuchs erst deutlich später oder gar nicht ein. Dies kann unterschiedliche Ursachen, zum Beispiel Testosteron- oder Nährstoffmangel haben und wirkt sich beim Betroffenen oftmals auf das Selbstbewusstsein aus. Immerhin ist der Bart für viele ein Zeichen für Individualität und Männlichkeit.