„Waren einmal Revoluzzer“: Helfen ist unbequem

So muss Pawels Familie nach dem ersten Umzug Volkers Wohnung verlassen, da dieser nach der Arbeit vermeintlich seine Ruhe braucht. Stattdessen soll sie in ein Haus am Land ziehen, in dem jedoch Jakob gerade vermeintlich sein Album aufnimmt und Inspiration und ebenfalls Ruhe braucht. Da kommt eine befreundete Familie in Not natürlich ungelegen. Und so schieben sich die beiden Paare die Familie wie einen schwarzen Peter hin und her, obwohl die von ihnen abverlangten Opfer für ihren Lebensstandard kein Problem darstellen würden, würden sie nur zusammenarbeiten. Die Solidarität fehlt also nicht nur in Bezug auf die befreundete Familie, sondern auch untereinander.