Abwehrboss Alaba: Luxus-Problem für Teamchef Foda

Der Kurs der „Aktie Alaba“ stieg so weiter an. Bei Teamchef Franco Foda wird das früher oder später allerdings eine gewisse Nachdenk-Phase auslösen. Innenverteidiger hätte er schließlich mit Martin Hinteregger, Aleks Dragovic und so weiter genug. Aber kann man nach derartigen Top-Leistungen auf einen Alaba in dieser Position verzichten. Wo also wird er seinen Topstar in den nächsten Länderspielen aufstellen? Keine leichte Entscheidung. Aber dennoch ist es ein Luxus-Problem, das da auf Foda zukommt.