Maskenverweigerer droht Busfahrer, ihn umzubringen

Der Fahrgast, ein 32-Jähriger, war am Sonntag um die Mittagszeit in Rudolfsheim-Fünfhaus in den Bus der Linie 12A zugestiegen. Der Chauffeur erinnerte ihn an die Notwendigkeit, eine Maske anzulegen. Daraufhin sei der Passagier ausfällig geworden, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Montag. Unter anderem bedrohte der Verdächtige den Busfahrer damit, ihn umzubringen, bei der nächsten Haltestelle verließ der Maskenverweigerer den Bus.