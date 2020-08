Neymar gratuliert der falschen Mannschaft

Armer Neymar! Aus voller Gutmütigkeit wollte der brasilianische Superstar nach der CL-Finale-Watschn gegen Bayern München dem Sieger gratulieren. Doch er vertippte sich und schickte seine noblen Worte an eine andere Mannschaft in Deutschland. Die meisten Leser denken sich auch schon, an welche. Im Video spricht Bayern-Trainer Hansi Flick über ihn.