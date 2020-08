Der Neue ist ein echter Blickfang

Der 20-Jährige, der mit vollem Namen Oumar Solet Bomawoko heißt, ist einer, der sofort auffällt. Das liegt nicht nur an seiner imposanten Erscheinung mit einer Körpergröße von 1,92 Meter oder an seinen blond gefärbten Haarspitzen, sondern eben auch an seinem Styling. In seinem Kleiderschrank finden sich bunte Trainingsanzüge, wie er auf seinem Instagram-Account zeigt. Das Trainingsspiel der Bullen in Zell am See gegen Frankreichs Topklub OGC Nizza verfolgte Solet, der zu jener Zeit noch Trainingsrückstand hatte, mit einer Gucci-Tasche um den Hals.