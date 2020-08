Ehemaliges Vorzeigehotel soll wiederbelebt werden

Ein Hotelprojekt jagt im Gailtal das nächste! Wie berichtet, herrscht in Hermagor nicht nur ein privater Bauboom, auch im Tourismus tut sich einiges. Ein altes Hotel mit Traumblick auf den See könnte bald wiederbelebt werden. Ein Investor will nämlich schon bald der „Seerose“ zu neuer Blüte verhelfen.