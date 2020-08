Arzt: Keine Spuren von Gift bei Nawalny gefunden

Bei dem in Lebensgefahr schwebenden Kreml-Kritiker Alexej Nawalny haben die Ärzte in Russland nach eigenen Angaben bisher keine Anzeichen einer Vergiftung festgestellt. „Bisher wurde kein Gift im Blut und im Urin gefunden“, sagte der stellvertretende Chefarzt des Krankenhauses im sibirischen Omsk, wo Mediziner um das Leben des 44-Jährigen kämpfen, am Freitag vor Journalisten.