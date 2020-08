„Hausärzte am Dom“ lindern großen Mangel

Vier Ärzte neben einem Halleluja, könte man es salopp formulieren: Im Schatten des Linzer Doms siedeln sich vier junge Hausärzte, darunter eine Medizinerin, an, teilen sich im ersten Primärversorgungszentrum (PVZ) in der Stadt drei Vertragsarztstellen. Als „Hausärzte am Dom“ lindern sie den Ärztemangel.