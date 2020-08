Weniger Krebsdiagnosen wegen Corona-Pandemie

Am 10. März verkündete die Bundesregierung ein Verbot von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und bat die Bevölkerung darum, das soziale Leben für einige Wochen auf ein Minimum zu reduzieren. Es war der Beginn des Corona-Lockdowns in Österreich, der erst ab Ostern wieder schrittweise gelockert wurde. Das Herunterfahren des ganzen Landes wirkte sich nicht nur positiv auf das Infektionsgeschehen aus, sondern hatte etwa auch zur Folge, dass es weniger Krebsdiagnosen und auch Behandlungen in den Krankenhäusern gegeben habe, informierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch.