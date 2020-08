Corona macht auch Basketball-Klubs zu schaffen

„Damit können wir unsere Dauerkarten-Inhaber bedienen“, erklärte Stelzer, der für sein Konzept in diesem Sommer auch Kulturveranstaltungen wie die Salzburger Festspiele oder Open-Air-Konzerte am Gmunder Stadtplatz mit 1.200 Leuten unter die Lupe genommen hatte. Der Vorteil der Halle in Gmunden ist laut Stelzer, dass dort „bis zu acht Eingänge aufgemacht werden können“, womit es zu keinen größeren Menschenansammlungen beim Einlass komme. Diesen Vorteil hätten jedoch andere Superliga-Klubs nicht. Außerdem werden in Gmunden die drei Kantinenbereiche auf fünf erweitert, damit mehr Stationen da sind, so Stelzer. „Aber im VIP-Bereich wird es sicher kein warmes Essen mehr geben.“ Ein weiterer Vorteil bei den Swans sei, dass man „durch den hohen Anteil an Dauerkarten mit den Fans gut vernetzt“ sei.