Blümel zu AUA-Boni: „Für mich unverständlich“

„Für das Geschäftsjahr 2019“

Die AUA argumentiert, dass man die Boni sowieso um die Hälfte gekürzt hätte, und dass sie das Geschäftsjahr 2019 - also die Zeit vor Corona - betrifft: „Die variablen Gehaltsbestandteile, die heuer für 2019 geflossen sind, machten die Hälfte vom Jahr davor aus“, sagte AUA-Sprecherin Tanja Gruber Dienstagnachmittag. Die Fluggesellschaft argumentiert, die Zahlungen seien für 2019, nicht für das Corona-Jahr 2020. Insgesamt seien jetzt im Sommer für das abgelaufene Geschäftsjahr 2,9 Millionen Euro an Boni an 200 Führungskräfte ausgezahlt worden. Eine halbe Million Euro davon ging demnach an den Vorstand. Grundlage dafür sei ein bereinigter operativer Gewinn (EBIT) von 19 Millionen Euro im Jahr 2019. Das waren um 77 Prozent weniger als im Jahr davor.