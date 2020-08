Alabas wilder Poker bei Bayern: Das sagt Herzog!

Herzog sieht den Ball bei Alaba. „Er muss die Entscheidung treffen, ob er seine Karriere dort beenden will und noch viele Titel gewinnen will, oder ob er ein neues Abenteuer in Angriff nimmt.“ Ein Verein wie Bayern hätte die Kapazität, Spieler zu halten - wenn Klub und Spieler das wollen. Dass in dieser Situation auch um Vertragsinhalte gepokert werde, bezeichnete Herzog als „normal“.