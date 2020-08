Ried holt Haas, Offenbacher, Hütter und Paintsil

Haas (24) spielte zuletzt für Inter Zapresic in Kroatien, davor für St. Pölten. Der ehemalige Sturm- und WAC-Profi Offenbacher (28) kehrte nach Stationen in Litauen (zuletzt Suduva Marijampole) und Rumänien nach Österreich zurück, Paintsil (24) spielte vergangene Saison für die Admira im Oberhaus. Hütter (30) wechselte von Zweitligist Austria Klagenfurt nach Ried, er wollte laut SV-Trainer Gerald Baumgartner unbedingt den Schritt in die Bundesliga tun und soll für Stabilität in der Defensive sorgen.