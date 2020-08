18-Jähriger in Villach von Unbekanntem attackiert

Gegen 1 Uhr wurde die Polizeistreife in Villach von dem 18 Jahre alten Villacher angesprochen - sein T-Shirt war mit Blutspritzern befleckt und auch sein Gesicht war teilweise blutverschmiert. Er gab an, dass er vor einer Diskothek in Villach den Streit eines Pärchens schlichten wollte. Dabei hatte er einen Faustschlag ins Gesicht bekommen.