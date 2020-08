Horror-Crash: Jungstar stürzt von Brücke in Tiefe

Der belgische Rad-Jungstar Remco Evenepoel ist bei der Lombardei-Rundfahrt am Samstag schwer gestürzt. Der 20-Jährige touchierte bei einer Abfahrt mit vollem Tempo eine Mauer, überschlug sich und fiel einen Abhang einer Brücke hinunter. Bei seinem Horror-Crash erlitt er einen Beckenbruch und eine Prellung des rechten Lungenflügels. Diese Ergebnisse einer Röntgenuntersuchung in Como teilte sein Team Deceuninck-Quick-Step am Samstagabend mit. Der Sturz von Evenepoel blieb nicht der einzige Schreckmoment. Kurz vor dem Ziel fuhr plötzlich ein Auto auf die Straße, der Deutsche Maximilian Schachmann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte dagegen.