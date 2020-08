Copygate: Renault fordert Abzug von allen Punkten

Mit dem Punkteabzug hat Racing Point in der laufenden Saison in fünf Rennen 41 Zähler herausgefahren und liegt trotzdem noch fünf Punkte vor Renault an der fünften Stelle der Konstrukteurswertung. In der Fahrerwertung sind die Racing-Point-Akteure Stroll und Perez direkt vor dem Renault-Duo Ricciardo und Esteban Ocon platziert.