Platter: Gesundheitschecks an gesamter Südgrenze

Landeschef begrüßt Reisewarnung

Indes begrüßte Platter die von der Bundesregierung verhängte Reisewarnung für Kroatien. Eine solche hatte der Landeshauptmann bereits am Donnerstag zur Diskussion gestellt. Diese sei notwendig, meinte Platter am Freitag, denn der in ganz Österreich zu verzeichnende Anstieg der Infektionen sei zu einem großen Anteil auf Rückkehrer vom Westbalkan und aus Kroatien zurückzuführen.