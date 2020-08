Platter: Kroatien-Reisewarnung „diskutierenswert“

Angesichts steigender Infektionszahlen von Reise-Rückkehrern aus Kroatien in einigen Bundesländern, so auch in Tirol, bringt Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) eine Reisewarnung für das Balkan-Land aufs Tapet. Eine Reisewarnung mit der Sicherheitsstufe 6 sei „aufgrund der derzeitigen Informationen diskutierenswert“, sagte Platter.