Verstappen zu WM: „Ein Platz nach oben geht noch“

Er tritt mit einem Rückstand von 30 Punkten auf Mercedes-Spitzenreiter Hamilton beim sechsten Saisonrennen an diesem Wochenende an. „Ich weiß nicht, ich bin natürlich happy darüber, wo ich bin in der Weltmeisterschaft. Es könnte aber noch besser sein. Ein Platz nach oben geht noch, und wir müssen weiterhin schneller werden“, meinte Verstappen. In Silverstone am vergangenen Sonntag hatte er weniger Problemen mit den Reifen bei heißen Temperaturen vor Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas gewonnen.